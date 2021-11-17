Хотя руководство Барселоны рассматривает вариант продажи де Йонга, сам нидерландец намерен остаться в каталонском клубе, сообщает Sport.es.

Барселона хочет сорвать куш на продаже Фрэнки де Йонга

Игра Фрэнки импонирует новому наставнику "блаугранас" Хави, так что вполне возможно, что хавбек останется в клубе. Ранее сообщалось, что Барселона планирует заработать на трансфере де Йонга 90 млн. евро.

Напомним, Фрэнки перебрался в "блаугранас" летом 2019-го из Аякса. В текущем сезоне он является игроком основного состава: 13 поединков и 2 результативных передачи.

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