Фрэнки де Йонг не собирается покидать Барселону – каталонцы планировали солидно подзаработать
Полузащитник Барселоны Фрэнки де Йонг не намерен покидать каталонский клуб.
Хотя руководство Барселоны рассматривает вариант продажи де Йонга, сам нидерландец намерен остаться в каталонском клубе, сообщает Sport.es.
Барселона хочет сорвать куш на продаже Фрэнки де Йонга
Игра Фрэнки импонирует новому наставнику "блаугранас" Хави, так что вполне возможно, что хавбек останется в клубе. Ранее сообщалось, что Барселона планирует заработать на трансфере де Йонга 90 млн. евро.
Напомним, Фрэнки перебрался в "блаугранас" летом 2019-го из Аякса. В текущем сезоне он является игроком основного состава: 13 поединков и 2 результативных передачи.
Барса презентувала Хаві: божевільні співи з Лапортою, зауваження ветеранам, меседж Дембеле і Мессі