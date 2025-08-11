Новичок Ливерпуля Джереми Фримпонг отметился голом в ворота Кристал Пэлас, когда на табло было время 20:20.

Фанаты Ливерпуля, несмотря на поражение в серии пенальти против Кристал Пелас, нашли позитив в игре Суперкубка Англии.

Слот откровенно оценил поражение Ливерпуля в Суперкубке Англии: "Повезло, что мы дошли до серии пенальти"

В соцсети X отметили, что по странному стечению обстоятельств Джереми Фримпонг отправил мяч в сетку Дина Хендерсона когда на таймере было ровно 20:20. Некоторые из фанатов даже предположил, что дух Жоты помог Ливерпулю в этой ситуации.

"20:20, Фримпонг навешивает и Жота замыкает. Покойся с миром, легенда", – написал один из пользователей в X.

Напомним, что Диогу Жота погиб в ДТП 3 июля в Испании. Ливерпуль навсегда закрепил за португальцем 20-й номер в клубе.

The time in which Jeremie Frimpong attempted his shot and eventually scored to give Liverpool the lead in the Community Shield



The late Diogo Jota wore the No. 20 shirt for Liverpool ️ pic.twitter.com/LsxSk4kLyP — ESPN FC (@ESPNFC) August 10, 2025

