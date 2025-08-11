Фримпонг забил особенный гол за Ливерпуль – фанаты нашли символизм в магии чисел Жоты
Новичок Ливерпуля Джереми Фримпонг отметился голом в ворота Кристал Пэлас, когда на табло было время 20:20.
Фанаты Ливерпуля, несмотря на поражение в серии пенальти против Кристал Пелас, нашли позитив в игре Суперкубка Англии.
Слот откровенно оценил поражение Ливерпуля в Суперкубке Англии: "Повезло, что мы дошли до серии пенальти"
В соцсети X отметили, что по странному стечению обстоятельств Джереми Фримпонг отправил мяч в сетку Дина Хендерсона когда на таймере было ровно 20:20. Некоторые из фанатов даже предположил, что дух Жоты помог Ливерпулю в этой ситуации.
"20:20, Фримпонг навешивает и Жота замыкает. Покойся с миром, легенда", – написал один из пользователей в X.
Напомним, что Диогу Жота погиб в ДТП 3 июля в Испании. Ливерпуль навсегда закрепил за португальцем 20-й номер в клубе.
Ливерпуль сенсационно проиграл Кристал Пэлас Суперкубок Англии – провал Салаха, шедевры новичков и сразу скандал