Фридкин стремится снизить стоимость Ромы – мильядер взял в "союзники" коронавирус

Продолжается эпопея с покупкой итальянской Ромы американским миллиардером Дэном Фридкином.

Бизнесмен намерен снизить цену клуба минимум на 100 млн евро, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Фонсека запланировал "ограбление" Шахтера – два лидера "горняков" могут оказаться в Роме

История с потенциальной покупкой "волков" американским миллиардером Дэном Фридкином приобрела новые обороты из-за ситуации, сложившейся в связи с COVID-19. В декабре он почти приобрел римлян за 700 млн в евровалюте, но продажа Ромы, которая уже тогда казалась неизбежной, остановилась на завершающей стадии.

Причиной задержки стал, в частности, паралич итальянского и мирового футбола из-за коронавируса. Также стоит напомнить, что во время согласования цены Фридкин ожидал заполучить участника Лиги чемпионов. А ныне "волки" занимают 5-е место, отставая от Аталанты на 3 пункта.

Ожидается, что переговоры возобновятся после чрезвычайной ситуации и именно тогда будет повторно обсуждена новая стоимость клуба.

Роналду из-за коронавируса обдумывает сенсационный трансфер с многоходовкой – СМИ озвучили претендентов