Клаудио Раньери встретился в Лондоне с президентом Ромы Дэном Фридкиным и согласовал с ним сотрудничество до конца сезона. Об этом в один голос информируют Sky Sport и Джанлука Ди Марцио. Сообщается, что назначение Раньери – решенное дело, и что в этом вопросе не хватает только официального объявления.

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Сообщается, что стороны также обговорили будущее Раньери после того, как он покинет должность наставника "джаллоросси". Фридкин обговорил с Клаудио переход на управленческую роль в структуре клуба.

Ранее Gazzetta dello Sport сообщила, что Раньери был не единственным специалистом, которого босс Ромы рассматривал в качестве преемника Ивана Юрича. Фридкин связывался с главным тренером сборной Турции Винченцо Монтеллой, но отказался платить компенсацию Федерации футбола Турции в размере 1,5 млн евро. Также сообщается, что Дэн получил отказ от наставника Галатасарая Окана Бурука.

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