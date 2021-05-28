"Сначала было сложно, началась война... Было очень страшно. Я жил недалеко от главной площади Донецка, и когда началась война между Украиной и Россией, все очень усложнилось. В то время появились пророссийские протестующие, и они закрыли город.

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Наша тренировочная база была за городом, нам приходилось выезжать туда. Они сделали блок-посты, и мы проезжали мимо вооруженных людей. Остановили машину, спросили, зачем еду за город, сказал, что собираюсь тренироваться. Они уже знали нас, понимали, что мы – футболисты, поэтому было немного проще. Помню, что останавливали люди с пистолетом в руках и даже просили сфотографироваться. Удивительно!

Были протесты, но ничего серьезного. Затем мы поехали в отпуск и провели предсезонный сбор в Швейцарии. Когда мы ехали, в городе началась война, разрушили аэропорт, ситуация в стране была ужасная. Нужно было возвращаться, чтобы сыграть Суперкубок Украины против Динамо. Но как нам было возвращаться, если страна находится в состоянии войны?

Это был хаос. Украинцы понимали, что происходит, но мы, бразильцы, нет... Мой внутренний голос сказал: "Я не вернусь в Украину, погрязшую в войне и огне". Некоторые игроки вернулись в Бразилию, другие сыграли за Суперкубок. Затем команда поехала в Киев, нам позвонили и сказали, что проблем нет. Тогда я вернулся. Но это было странно. Мы гуляли по улицам, видели множество баррикад, людей, какие-то палатки, военную одежду. Война началась в Киеве, а затем перешла в Донецк. Было нереальным видеть боевые танки, всех в форме", – цитирует Фреда Globoesporte.

Напомним, Фред перешел в Шахтер летом 2013 года. После начала войны в Донецке он, а также Алекс Тейшейра, Дентиньо, Дуглас Коста, Факундо Феррейра и Исмаили отказались возвращаться в Украину.

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