Фред стал лучшим игроком Манчестер Юнайтед в сезоне, – Бербатов

Бывший форвард Манчестер Юнайтед Димитар Бербатов высоко оценил выступление Фреда в составе манкунианцев в текущем сезоне.

"Сначала Фреду было сложно в Манчестер Юнайтед. Ему пришлось привыкать к темпу, скорости матчей и единоборствам. Приезжать из другой лиги не бывает легко. Иногда он передерживал мяч и совершал потери в простых ситуациях. Однако медленно, но верно, его игра менялась, и он привык к Премьер-Лиге.

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Прогресс Фреда напоминает мне первые шаги Мусы Сиссоко в Тоттенхэме. Люди не ценили Фреда, но он уже стал лучшим игроком сезона, а фанаты его любят. Он не привлекает большое внимание к себе, потому что Бруну Фернандеш все еще в центре внимания, а Погба снова здоров, но Фред застолбил за собой место в полузащите, и если он рад, что его нет в газетных заголовках, то пусть так и будет и далее.

Если ты атакующий игрок и знаешь, что сзади тебя подстрахуют, ты сможешь свободно идти вперед, не боясь потерять мяч. Когда тебя страхует Фред, а вы переговорили перед матчем, и есть хорошее взаимопонимание, то атакующему игроку гораздо легче идти на риски, и осуществлять эти передачи, которые могут создать много проблем сопернику", – поделился Бербатов в комментарии Betfair.

К слову, Фред провел 39 поединков в составе Манчестер Юнайтед в текущем сезоне, записав в свой актив 2 гола и 4 ассиста.

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