Фред стал худшим новичком АПЛ по версии Squawka

Полузащитник Манчестер Юнайтед Фред возглавил рейтинг самых провальных трансферов АПЛ в этом сезоне.
Авторитетный портал Squawka составил рейтинг самых неудачных приобретений АПЛ в сезоне 2018/19.
Фред попал в символическую сборную худших игроков сезона АПЛ по версии talkSPORT
Бразильский хавбек Манчестер Юнайтед Фред возглавил список трансферных разочарований АПЛ в этом сезоне. Ему так и не удалось закрепиться в основном составе команды. За сезон Фред наиграл 17 матчей в чемпионате, в которых отметился одним голом.
Полный список от Squawka:
1. Фред (Манчестер Юнайтед);
2. Алиреза Джаханбахш (Брайтон);
3. Мохаммед Эльюнусси (Саутгемптон);
4. Замбо Ангисса (Фулхэм);
5. Самир Насри (Вест Хэм);
6. Адама Диахаби (Хаддерсфилд);
7. Денис Суарес (Арсенал)
8. Джо Харт (Вест Хэм);
9. Бен Гибсон (Бернли);
10. Андре Шюррле (Фулхэм).
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Напомним, бывший полузащитник Шахтера перешел в манчестерский клуб летом за 60 млн евро.