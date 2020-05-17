Фред собирался бежать из Шахтера уже через год после перехода – бразилец признался, с кем вел переговоры

Экс-хавбек Шахтера Фред вспомнил, как в свое время собирался покинуть донецкий клуб.

"У меня было предложение от Фламенго. Если не ошибаюсь, это было на втором году моего пребывания в Шахтере. Я чуть не перешел во Фламенго.

"Шахтер помог мне попасть на ЧМ-2018", – Фред рассыпался в комплиментах донецкому клубу

Все шло хорошо, но потом у клубов возникли проблемы в переговорах, и я остался в донецкой команде", – сказал Фред в комментарии изданию Besoccer.

Напомним, Фред стал игроком Шахтера в июле 2013 года, перейдя в лагерь "горняков" из Интернасьоналя за 15 млн евро. Отыграв за украинскую команду 5 лет, бразилец за 59 млн евро перебрался в Манчестер Юнайтед. В текущем сезоне 27-летний хавбек провел за "красных дьяволов" в АПЛ 25 поединков.

"На цих чудових надіях Динамо можна хитро заробити": Циганков і ще 3 українці, яких рекомендують у топ-клуб АПЛ