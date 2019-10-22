Фред рассказал об адаптации в АПЛ после чемпионата Украины

Полузащитник Манчестер Юнайтед Фред рассказал об адаптации в АПЛ, а также сравнил самую богатую лигу мира с чемпионатом Украины.

"Мой первый сезон получился тяжелым, но это нормально, когда футболист меняет чемпионат. Украинская Премьер-лига не так сильна, как английская. АПЛ – быстрее, здесь важнее физические качества.

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Нужно сильно начинать игры и сильно их заканчивать, проводить на максимуме все 90 минут. Нужно время, чтобы адаптироваться к английскому футболу, когда переходишь из Украины, хотя там я и играл против некоторых топ-команд в Лиге чемпионов.

Я учусь день за днем. Чувствую, что прогрессирую. Мне нравится Манчестер. Здесь моя семья, и ей здесь тоже нравится. Я изучаю английский, но невозможно уделять этому все время, потому что мы много путешествуем. Но мы много разговариваем в команде", – цитирует Фреда FourFourTwo.

Напомним, Фред перешел из Шахтера в МЮ летом 2018 года за 59,4 млн евро. В этом сезоне бразилец сыграл 238 минут в АПЛ.

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