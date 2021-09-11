"С Роналду круто тренироваться, он очень хороший парень. Надеюсь, что он сможет помочь нам выиграть титул для Манчестер Юнайтед.

"Это "Золотому мячу" не хватает меня": Ибрагимович признался, в чем уступает Месси и Роналду

Мы знаем, кто такой Криштиану, потому что ему нравится побеждать. Он подталкивает всех нас, поэтому нужно быть всегда на высоте, чтобы играть с ним в одной команде. Он мотивирует и просит нас побеждать даже на тренировках, но может выиграть матч самостоятельно. У него мощная психология и большие цели, поэтому это очень важно.

Вы понимаете разницу, когда смотрите на Криштиану Роналду с мячом и без мяча. В спортзале он очень много работает. Он пришел сюда и принес с собой солнце", – цитирует Фреда официальный сайт Манчестер Юнайтед.

Великі повернення Роналду та Реала, Нагельсманн проти своїх, Зінченко і Ко жадають реваншу – найцікавіші матчі вікенду