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Фред посетил тренировку Шахтера

13:53 88 Читати українською
Фред посетил тренировку Шахтера
Фред / фото: Twitter Sky Sports

Экс-хавбек Шахтера, выступающий за Манчестер Юнайтед, посетил тренировку "горняков".

Шахтер на своей официальной странице в твиттере опубликовали фотографию экс-хавбека "горняков" Фреда вместе с Паулу Фонсекой. Сообщается, что бразилец посетил сегодняшнюю тренировку "оранжево-черных".

Фред отметился ужасным поступком в первом матче за Манчестер Юнайтед в АПЛ – чистое удаление?

Напомним, Фред перебрался из Шахтера в Манчестер Юнайтед этим летом. Английский клуб заплатил за 25-летнего полузащитника 60 миллионов евро.

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Фред Фред Шахтер Шахтер Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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