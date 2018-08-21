Фред посетил тренировку Шахтера

Экс-хавбек Шахтера, выступающий за Манчестер Юнайтед, посетил тренировку "горняков".

Шахтер на своей официальной странице в твиттере опубликовали фотографию экс-хавбека "горняков" Фреда вместе с Паулу Фонсекой. Сообщается, что бразилец посетил сегодняшнюю тренировку "оранжево-черных".

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Напомним, Фред перебрался из Шахтера в Манчестер Юнайтед этим летом. Английский клуб заплатил за 25-летнего полузащитника 60 миллионов евро.