Фред подпишет новый контракт с Манчестер Юнайтед на улучшенных условиях

Манчестер Юнайтед готов продолжить сотрудничество с бразильским полузащитником Фредом.

Главный тренер команды Уле Гуннар Сульшер и руководство Манчестер Юнайтед довольны прогрессом 27-летнего игрока в этом сезоне и хочут подписать новый контракт, сообщает The Sun.

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По действующему контракту, рассчитанному до 2023 года, бразилец получает 130 000 фунтов в неделю, но Фред рассчитывает на существенное увеличение зарплаты.

Напомним, Фред перешел в МЮ из донецкого Шахтера за 52 млн фунтов в 2018 году, но только в нынешнем сезоне закрепился в основном составе манкунианцев, уже сыграв за клуб 40 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча.

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