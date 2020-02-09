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Фред обвинил игроков Манчестер Юнайтед в тщеславии

06:00 7 Читати українською
Фред обвинил игроков Манчестер Юнайтед в тщеславии
Фред / Getty images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Фред рассказал, чего не хватает манкунианцам, чтобы сравняться с Ливерпулем и Манчестер Сити.

"Многого. Нам не хватает творчества. Манчестер Юнайтед нужно совершенствоваться во всем. Необходимо единство в команде. У игроков есть тщеславие. Игрокам нужно сосредоточиться на общих целях.

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Когда у всех в голове одни и те же цели, начинаем двигаться вперед. Но когда один футболист просто хочет хорошо сыграть, а другой забить гол, становится сложнее", – рассказал Фред Youtube-каналу De Sola.

Напомним, Фред перебрался в Манчестер Юнайтед из донецкого Шахтера летом 2018 года. С тех пор бразилец сыграл за манкунианцев 56 матчей. в которых забил один гол и отдал два ассиста.

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Англия Фред Фред Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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