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Фред назвал самых сложных соперников в АПЛ – виноваты болельщики

09:29 23 Читати українською
Фред назвал самых сложных соперников в АПЛ – виноваты болельщики
Фред / Фото Манчестер Юнайтед

Полузащитник Манчестер Юнайтед Фред скучает по чемпионату Англии во время вынужденного перерыва.

"Играть в Ливерпуле всегда сложно, будь то матч против Ливерпуля или Эвертона. Местные болельщики сильно давили на меня.

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Дерби с Сити – тоже непростые матчи, с более враждебной атмосферой. Но наши болельщики всегда присутствуют, даже на выездных матчах, и это в итоге помогает нам", – цитирует Фреда Sport Witness.

Напомним, в 2018-м бразилец перешел из Шахтера в МЮ за около 60 млн евро. В текущем сезоне АПЛ Фред провел 23 поединка.

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Фред Фред Ливерпуль Ливерпуль Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Манчестер Сити Англия
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