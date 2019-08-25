Фред может перейти в Фиорентину

Фиорентина заинтересовалась бывшим хавбеком Шахтера Фредом, который не смог себя проявить в Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед стремится избавиться бразильского полузащитника Фреда. По информации Calciomercato, игрок может продолжить карьеру в Фиорентине.

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Сейчас новые боссы "фиалок" изучают возможность подписания футболиста. Более того, речь идет о выкупе. Манчестер Юнайтед хочет получить не менее 30 млн евро.

Фред перебрался на Олд Траффорд год назад из донецкого Шахтера за 57 млн евро, но откровенно провалил сезон 2018/19.

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