Фред: Матч против ПСЖ стал для меня лучшим моментом после перехода в Манчестер Юнайтед

Полузащитник Манчестер Юнайтед Фред поделился впечатлениями после игры с ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Этот матч стал лучшим моментом с тех пор, как я перешел в Манчестер Юнайтед. Я чувствую, что провел хорошую игру. Впервые за долгое время я сыграл в двух матчах подряд. Я очень счастлив и хочу продолжать играть так же, как в матче с ПСЖ, хочу продолжать выходить на поле.

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Я не удивлен, что мы победили. Вся команда играла хорошо, и я тоже сыграл неплохо. Мы знали, что будет непросто, но мы – Манчестер Юнайтед. Пари Сен-Жермен также должен был знать – что бы ни случилось в первой игре, мы остаемся Манчестер Юнайтед.

Первые несколько месяцев в клубе вышли для меня сложными. Я не играл, и в моей голове крутились разные нерадостные мысли. Но Уле очень мне помог, мы с ним постоянно говорим. Каррик также много разговаривает со мной. Это дает мне уверенность, что все изменится к лучшему. Они доверяют мне, и я чувствую это доверие. Надеюсь, я оправдал его, показав, что могу хорошо играть против одной из лучших команд мира. Я очень счастлив! Моя уверенность в себе растет с каждой минутой", – сказал Фред в интервью ESPN.

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