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Фред рассказал, что для него означал матч против ПСЖ в Лиге чемпионов

15:21 29 Читати українською
Фред рассказал, что для него означал матч против ПСЖ в Лиге чемпионов
Фред / фото: Sky Sports

Хавбек Манчестер Юнайтед Фред поделился своими эмоциями от матча против ПСЖ в Лиге чемпионов.

12’ Хуан Бернат
 
Ромелу Лукаку 2’
Ромелу Лукаку 30’
Маркус Рашфорд 94’

"Конечно, мне было сложно. Я был вне команды, и это огорчало. Но я никогда не опускал голову. Я упорно работал на тренировках и знал, что мое время придет. В среду был подходящий момент, чтобы показать себя во всей красе профессору Уле.

Фред: Матч против ПСЖ стал для меня лучшим моментом после перехода в Манчестер Юнайтед

Уле, Каррик и тренерский штаб разговаривали со мной, помогали подготовиться к этому моменту. Я в среду чувствовал, что это важный момент и поворотная точка для меня.

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В то же время, мне нельзя летать в облаках. Нужно еще много работать, пока мы ничего не выиграли. Нужно вернуть Манчестер Юнайтед на его место – на вершину", – цитирует Фреда официальный сайт Манчестер Юнайтед.

Теги
Англия Фред Фред Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед ПСЖ - Манчестер Юнайтед
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