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Фред – лучший игрок Манчестер Юнайтед в январе

16:41 18 Читати українською
Фред – лучший игрок Манчестер Юнайтед в январе
Фред / ВВС

Фанаты Манчестер Юнайтед определили лучшего игрока по итогам января.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Фред признан лучшим футболистом команды в январе по итогам голосования болельщиков, сообщает официальный сайт манкунианцев.

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В голосовании бразильский футболист опередил защитников Харри Магуайра и Брэндона Уильямса, а также хавбека Неманью Матича.

К слову, в январе Фред принял участие в 4 матчах "красных дьяволов", в которых команда потерпела 3 поражения. Всего в сезоне Фред сыграл 23 матча во всех турнирах.

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Теги
Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Фред Фред
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