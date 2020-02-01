Фред – лучший игрок Манчестер Юнайтед в январе

Фанаты Манчестер Юнайтед определили лучшего игрока по итогам января.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Фред признан лучшим футболистом команды в январе по итогам голосования болельщиков, сообщает официальный сайт манкунианцев.

Он не похож на Роналду, - Сульшер сравнил новичка Манчестер Юнайтед с другой легендой клуба

В голосовании бразильский футболист опередил защитников Харри Магуайра и Брэндона Уильямса, а также хавбека Неманью Матича.

К слову, в январе Фред принял участие в 4 матчах "красных дьяволов", в которых команда потерпела 3 поражения. Всего в сезоне Фред сыграл 23 матча во всех турнирах.

Нова битва у війні Моурінью і Гвардіоли, дербі Мадрида та дуель німецьких сенсацій: топ-5 матчів євровікенду