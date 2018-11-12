Франкова и адвоката Скупинського облили кефиром на пресс-конференции "Коррупция в украинском футболе"

Неизвестные молодые люди пытались сорвать пресс-конференцию главного редактора журнала "Футбол" Артема Франкова и представителя ОО "Инициативы будущего" Олега Скупинського о коррупции руководства украинского футбола.

Это мероприятие началось в 15:00 в пресс-центре информационного агентства Интерфакс-Украина. На нем Франков начал рассказывать о действиях, которые, по его мнению, свидетельствуют о незаконных коррупционных действиях руководства Федерации футбола Украины и ее президента Андрея Павелко, в частности, строительства футбольных полей и покрытия для них.

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Но уже через несколько минут данное мероприятие было прервано несколькими десятками неизвестных парней. Большинство из них было в балаклавах. Они зашли в пресс-центр и задекларировали, что намерены не дать провести эту пресс-конференцию. Эти лица аргументировали своих действия тем, что они простые небезразличные граждане и представители "общественной организации", что это мероприятие проводят "сепаратисты", а также заявили, что Олег Скупинський сам якобы является фигурантом уголовного дела.

После этого неизвестные начали выключать свет в зале. Впоследствии один из них облил спикеров кефиром. На место происшествия была вызвана полиция, которая впоследствии появилась и доставила молодых в балаклавах в райотдел полиции.

Момент обливание Франкова кефиром – с 16:45