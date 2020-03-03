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Франков выделил лучший и два худшие варианты жеребьевки Лиги наций для сборной Украины

17:20 89 Читати українською
Франков выделил лучший и два худшие варианты жеребьевки Лиги наций для сборной Украины
Андрей Шевченко / Сайт УАФ

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков поделился своими ожиданиями перед жеребьевкой Лиги наций 2020/21.

"Сегодня жеребьевка Лиги наций в семь вечера, как раз перед матчем Динамо – Колос. Оптимальный для Украины вариант (учитывая состав корзин, мое личное мнение): Швейцария, Италия, Исландия.

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Вариантов под девизом "слово вечность из четырех букв ж, о, п и а" гораздо больше. Например: Англия, Бельгия, Германия. Или так: Нидерланды, Испания, Хорватия.

Но ничего не поделаешь – маленькие прелести дивизиона А. Мы к этому стремились и мы получим роскошных спарринг-партнеров! Как минимум будет интересно", – подытожил Франков в своем Telegram-канале.

Напомним, жеребьевка Лиги наций 2020/21 начнется в 19:00 по киевскому времени.

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Теги
Сборная Украины жеребьевка Лига наций Украина Украина Артем Франков
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