Франков выделил лучший и два худшие варианты жеребьевки Лиги наций для сборной Украины

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков поделился своими ожиданиями перед жеребьевкой Лиги наций 2020/21.

"Сегодня жеребьевка Лиги наций в семь вечера, как раз перед матчем Динамо – Колос. Оптимальный для Украины вариант (учитывая состав корзин, мое личное мнение): Швейцария, Италия, Исландия.

Супряга – злий геній Динамо: сенсаційний хет-трик прочиняє двері у збірну України

Вариантов под девизом "слово вечность из четырех букв ж, о, п и а" гораздо больше. Например: Англия, Бельгия, Германия. Или так: Нидерланды, Испания, Хорватия.

Но ничего не поделаешь – маленькие прелести дивизиона А. Мы к этому стремились и мы получим роскошных спарринг-партнеров! Как минимум будет интересно", – подытожил Франков в своем Telegram-канале.

Напомним, жеребьевка Лиги наций 2020/21 начнется в 19:00 по киевскому времени.

Украина и жеребьевка Лиги наций-2020/21: от худшей группы смерти до рабочего варианта – какие соперники и расклады