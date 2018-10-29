Франков: Сидклей и Че Че, оказывается, умеют играть в футбол

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков поделился эмоциями после победы Динамо над Ренном в матче 3 тура группового турнира Лиги Европы.

Динамо одержало первую победу в Лиге Европы 2018/19. Подопечные Александра Хацкевича на выезде победили Ренн. Несколькими часами ранее полтавская Ворскла на выезде обыграла Карабах.

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"Вечер удался. Две победы украинских команд – победы гостевые, сложнейшие и важнейшие, в чем-то вымученные, в чем-то заслуженные и долгожданные. Например, в динамовском случае как не отметить победу в меньшинстве, да еще с передачами Сидклея и Че Че – надо же, они, оказывается, умеют играть в футбол!

А нам казалось, что их держат в отстойнике из-за полной неготовности", – написал Франков в своей конференции на Matchday.

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