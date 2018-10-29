toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ДИНАМО КИЕВ - ЛЬВОВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧЕРНОМОРЕЦ - КАРПАТЫ НАПОЛИ - РОМА

Франков: Сидклей и Че Че, оказывается, умеют играть в футбол

26 октября 12:56 398 Читати українською
Франков: Сидклей и Че Че, оказывается, умеют играть в футбол
Динамо на выезде победило Ренн / фото: Футбол 24

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков поделился эмоциями после победы Динамо над Ренном в матче 3 тура группового турнира Лиги Европы.

Динамо одержало первую победу в Лиге Европы 2018/19. Подопечные Александра Хацкевича на выезде победили Ренн. Несколькими часами ранее полтавская Ворскла на выезде обыграла Карабах.

Символический украинский хит в раздевалке и тайный ключ к победе без Цыганкова: реакция соцсетей на матч Ренн – Динамо

"Вечер удался. Две победы украинских команд – победы гостевые, сложнейшие и важнейшие, в чем-то вымученные, в чем-то заслуженные и долгожданные. Например, в динамовском случае как не отметить победу в меньшинстве, да еще с передачами Сидклея и Че Че – надо же, они, оказывается, умеют играть в футбол!

А нам казалось, что их держат в отстойнике из-за полной неготовности", – написал Франков в своей конференции на Matchday.

Рейтинг УЕФА: Динамо и Ворскла улучшили свои позиции, Шахтер снова опустился

Лига Европы3 турРоазон Парк (Ренн)

Ренн - Динамо Киев: Четверг 25 октября 2018

Ренн
Матч окончен
1 : 2
Динамо Киев
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Артем Франков Динамо Киев Динамо Киев Лига Европы Ренн - Динамо Киев Данило Дас Невес Че Че Данило Дас Невес Че Че Феррейра Сидклей Феррейра Сидклей
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
3
мин
Лацио
21:30
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук