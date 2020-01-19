Франков шокирован травмой Яремчука

Футбольный эксперт и главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков прокомментировал повреждение украинского легионера бельгийского Гента Романа Яремчука.

"Потеря Романа Яремчука – это, знаете... Это вам не Депай для сборной Нидерландов, это гораздо важнее, и поэтому хуже! У нас других нападающих ну не то чтобы совсем нет, но – вы меня поняли. Слов так просто не подберешь.

Яремчук пропустит 2-3 месяца из-за травмы

"Ахилл", он же ахиллово сухожилие – штука чрезвычайно неприятна. Когда-то подобное повреждение легко заканчивало карьеру. Сейчас медики говорят о двух-трех месяцах на восстановление, и нет оснований им не доверять – хотя хотелось бы, конечно, два от силы (что в среднем и является таким вот реальным сроком). Но здесь уже от нас с вами зависит исключительно установление положительной ауры с помощью массовых пожеланий Роме здоровья и процветания", – написал Франков на своей странице в социальной сети Telegram.

Напомним, сегодня стало известно, что повреждение, которое получил форвард сборной Украины и бельгийского Гента Роман Яремчук, оказалось значительно серьезнее. Украинцу предстоит операция и длительный период реабилитации.

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