toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
КОПЕНГАГЕН - ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ ЛИВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СИТИ

Франков предложил неожиданную кандидатуру на пост президента Премьер-лиги

09:22 184 Читати українською
Франков предложил неожиданную кандидатуру на пост президента Премьер-лиги
Артем Франков / Фото из открытых источников

Футбольный эксперт и главный редактор журнала Футбол Артем Франков поделился мыслями относительно должности главы УПЛ.

"Считаю, Игоря Коломойского нужно пригласить на пост президента УПЛ. Он в свое время баллотировался в президенты Федерации. Конфликта интересов не будет, ведь он не спонсирует сейчас ни одного клуба. СК Днепр-1? Я бы условием поставил, чтобы он пообещал, что не будет спонсировать ни один клуб и не будет заинтересованным лицом", – рассказал Франков в программе Вацко Live.

Франков: Не верю, что Шахтер не стимулировал Олимпик перед матчем против Динамо

К слову, недавно украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что в следующем сезоне футбольный клуб Днепр возобновит свое существование.

Напомним, что в сезоне 2014/2015 Днепр смог дойти до финала Лиги Европы, где в равной борьбе уступил испанской Севилье со счетом 2:3. После этого в Днепре начались проблемы: сначала с днепрян несколько раз снимали очки через долги перед экс-тренером Хуанде Рамосом и его тренерским штабом, впоследствии клуб вылетел в Первую лигу, а затем оказался во Второй лиге. В конце концов, в сезоне 2018/19 клуб лишили профессионального статуса.

Мариуполь – Карпаты и ещё два матча УПЛ. Анонс

blog_ava
"Когда прощался с "Ювентусом", то видел, как люди плачут". Правила жизни Алессандро Дель Пьеро
10:25
878
Теги
Видеоновости Артем Франков Игорь Коломойский СК Днепр-1 СК Днепр-1
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
57
мин
Бавария
19:30
Боруссия Дортмунд
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук