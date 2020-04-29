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Франков порекомендовал Динамо топ-тренера

18:47 58 Читати українською
Франков порекомендовал Динамо топ-тренера
Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола / Фото Bleacher Report

Известный журналист Артем Франков попытался пофантазировать относительно киевского клуба.

"Чего бы добились с этим составом Динамо условные Юрген Клопп или Хосеп Гвардиола? Честно – без понятия.

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Но Клопп вызывает большее доверие, потому что он работал с Майнцом. Там он вырос как тренер с довольно посредственной командой. Некоторое время он сохранял Майнц в Бундеслиге, но затем оттуда вылетел. Хотя и после очень серьезной борьбы.

Клопп продемонстрировал умение работать на низком уровне. Что касается Гвардиолы и чего он достиг с молодежной командой Барселоны, после чего он попал в первую... Там все сложнее", – рассказал Франков для своего Youtube-канала.

Напомним, нынешний наставник Динамо Алексей Михайличенко принял команду в начале нынешнего сезона после увольнения Александра Хацкевича. После 23-х туров УПЛ киевляне расположились на третьей строчке, уступая Заре по дополнительным показателям.

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Динамо Киев Динамо Киев Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Юрген Клопп Юрген Клопп Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко Артем Франков
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