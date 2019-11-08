Франков: Не верю, что Шахтер не стимулировал Олимпик перед матчем против Динамо

Главный редактор журнала Футбол Артем Франков сделал предположение насчет стимуляции соперника Динамо Шахтером.

"Шахтер смотрит на Динамо, а что, ему не обращать внимание на конкурента? Разве в украинском футболе стимулирование третьей стороной куда-то делось? Разве Олимпик после матча с Динамо (1:1 – прим. "Футбол 24") не получил премиальные? Не верю.

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Что наиболее характерно – это произошло перед матчем с Шахтером. Я просто задаю вопрос. Футболисты Олимпика, вы за ничью с Динамо получили премиальные выше, чем обычно? Вот и все", – поделился Франков в программе Вацко Live.

Напомним, в матче 5-го тура УПЛ Олимпик сумел удержать ничью в матче с Динамо (1:1).

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