Франков: Не удивляйтесь, если вдруг выбор Динамо окажется неожиданным

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков в своем Telegram-канале прокомментировал ситуацию с назначением нового главного тренера в Динамо.

"Вы знаете, немного устал от болтовни о новом главном тренере Динамо. Не факт, что там все решено. Всего лишь нужно дождаться решения. И не удивляйтесь, если вдруг выбор окажется неожиданным!" – написал Франков.

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К слову, большинство СМИ считают главным претендентом на вакантную должность Алексея Михайличенко, о назначении которого якобы могут объявить уже сегодня.

Напомним, Александр Хацкевич был уволен с поста главного тренера киевского Динамо после вылета "бело-синих" из квалификации Лиги чемпионов.

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