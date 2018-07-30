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Франков: Наказание Исмаили смягчили ровно настолько, насколько это нужно Шахтеру

12:15 58 Читати українською
Франков: Наказание Исмаили смягчили ровно настолько, насколько это нужно Шахтеру
Артем Франков / Фото: сайт ФФУ

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков прокомментировал скандальную ситуацию вокруг дисквалификации защитника Шахтера Исмаили.

"Мое мнение по поводу очередной дисциплинарной коллизии достаточно просто, очевидно и, на мой взгляд, логично. Записано в Дисциплинарных правилам, за агрессивное поведение дают от 3-х до 5-ти матчей дисквалификации – нужно давать от трех до пяти и ничего не выдумывать.

Не дали - получите подозрение, что перерастает в уверенность, что отсутствие Исмаили в матче Динамо – Шахтер вам не простили бы.

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Глава же Контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ, который занимается толкованием правил и выдвигает тезисы, что, мол, самые сильные команды должны играть в сильнейших составах, а закон штука вторичная – это за гранью добра и зла, это невероятно и недопустимо.

То есть агрессивное поведение и справедливость удаления они признали, но смягчили наказание ровно настолько, насколько нужно Шахтеру.

Но разве кого-то хоть немного удивило то, что случилось?! Разве не увидели вы за этим в который раз злорадную улыбку, не услышали мерзкое хихиканье?!

Почитайте куда более суровые и вполне уголовные материалы о деятельности нынешнего руководства ФФУ – и вы поймете, если раньше не сложилось, что на этом фоне вопрос Исмаили выглядит сущей мелочью.

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Если они решили, что могут делать все что угодно совершенно безнаказанно, если поддерживает их в этом наша беззаконная действительность – ребята, о чем тут говорить", – цитирует Франкова Динамомания со ссылкой на журнал "Футбол".

Напомним, защитника Шахтера Исмаили дисквалифицировали на два матча, что позволит ему успеть отбыть наказание и сыграть в матче 3 тура УПЛ против Динамо.

Суперкубок Украины

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 21 июля 2018

Шахтер
Матч окончен
0 : 1
Динамо Киев
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Теги
КДК ФФУ Шахтер - Динамо Киев Шахтер Шахтер ФФУ Артем Франков Исмаили Исмаили
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