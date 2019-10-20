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Франков – Ярмоленко: Командочка у тебя выглядит так себе

09:22 177 Читати українською
Франков – Ярмоленко: Командочка у тебя выглядит так себе
Артем Франков / фото из открытых источников

Известный журналист и футбольный эксперт Артем Франков прокомментировал поражение лондонского Вест Хэма в 9-м туре АПЛ.

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17’ Бернард
90+2’ Гилфи Сигурдссон

"Ну вот, стоило Пеллегрини заняться экспериментами и предоставить Ярмоленко отдых после матчей сборных... Конечно, не только в этом дело, отсутствие Андрея в первом тайме не может быть единственной причиной победы Эвертона, которая отчетливо отложила или вообще отправила невесть куда отставку Марко Силвы. Тем более, после перерыва Андрей вышел, но преимущество "синих" не стало от этого менее явным.

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Откровенно говоря, там больше должно было залетать, чем два мяча (19:8 счет ударов, хотя это и не так уж много о чем говорит). Не зря я у Вити Вацко на записи не включил Ярмоленко в свою версию сборной мира. Ладно, Андрей, в следующем туре отыграемся, но командочка у тебя выглядит так себе. Это же аутсайдеру влетели", – написал Франков в своем канале в телеграме.

Напомним, в 9-м туре АПЛ Вест Хэм на выезде проиграл Эвертону – 0:2. Ярмоленко появился на поле во втором тайме, но не смог помочь команде избежать поражения. Сейчас команда Пеллегрини занимает 10 место в турнирной таблице.

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Теги
Англия Эвертон - Вест Хэм Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм Артем Франков Украинцы за рубежом
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