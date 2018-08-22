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Франк де Бур: У Аякса нет игры из глубины поля

20:41 62 Читати українською
Франк де Бур: У Аякса нет игры из глубины поля
Франк ду Бур / Фото: соцсети

Бывший наставник Аякса Франк де Бур поделился ожиданиями на матч своей экс-команды против Динамо в плей-офф Лиги чемпионов.

"Сейчас у Аякса хорошее качество футбола. Моя команда с Вертонгеном, Алдервейрелдом и Эриксеном тоже была очень хорошей. Сейчас вы видите хороший микс – молодые талантливые футболисты с опытными игроками.

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У Хунтелаара больше нет скорости для закиданий мяча из глубины. Зиеш и Тадич идут к мячу у штрафной соперника, поэтому у команды нет игры из глубины. Я немного взволнован из-за этого", – цитирует де Бура Voetbalzone.

Матч плей-офф Лиги чемпионов Аякс – Динамо начнется сегодня в 22:00.

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Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, первые матчи

Аякс - Динамо Киев: Среда 22 августа 2018

Аякс

live 45'
3 : 1
Динамо Киев
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