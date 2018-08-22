Франк де Бур: У Аякса нет игры из глубины поля

Бывший наставник Аякса Франк де Бур поделился ожиданиями на матч своей экс-команды против Динамо в плей-офф Лиги чемпионов.

"Сейчас у Аякса хорошее качество футбола. Моя команда с Вертонгеном, Алдервейрелдом и Эриксеном тоже была очень хорошей. Сейчас вы видите хороший микс – молодые талантливые футболисты с опытными игроками.

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У Хунтелаара больше нет скорости для закиданий мяча из глубины. Зиеш и Тадич идут к мячу у штрафной соперника, поэтому у команды нет игры из глубины. Я немного взволнован из-за этого", – цитирует де Бура Voetbalzone.

Матч плей-офф Лиги чемпионов Аякс – Динамо начнется сегодня в 22:00.

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