Наставник "оранжевых" запретил представителям Барсы осмотреть 30-летнего игрока, сообщает Voetbal International. Поэтому переход полузащитника Ливерпуля в каталонский клуб откладывается.

Агуэро отправился на медосмотр в Барселону – каталонцы закрыли еще два бесплатных трансфера

Ранее стало известно, что Джорджинио Вейналдум отказался продлевать контракт с "мерсисайдцами", ведь настроен перейти в Барселону. На Камп Ноу 30-летний игрок воссоединится с Рональдом Куманом, которого хорошо знает по совместной работе в сборной Нидерландов.

Напомним, сине-гранатовую футболку могут примерить также два игрока Манчестер Сити – Серхио Агуэро и Эрик Гарсия. У всех троих футболистов завершились контракты с клубами, поэтому они могут достаться "блаугранас" бесплатно.

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