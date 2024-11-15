Лион получил очень суровое наказание за свои финансовые долги.

Лион был наказан трансферным баном на момент зимнего трансферного окна. Также французский футбольный финансовый надзорный орган (DNCG) пригрозил клубу понижением во второй дивизион, если "ткачи" не погасят свой долг, который вырос с 458 млн евро до 508 млн евро. Владелец Лиона Джон Текстор заявил, что Лион сможет продать игроков, чтобы сбалансировать бухгалтерский учёт.

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Несмотря на уверенность американского бизнесмена в том, что двухчасовая встреча с DNCG прошла успешно, финансовый надзорный орган, очевидно, с этим не согласился. DNCG решил подвергнуть клуб контролю потолка зарплат.

После 11 туров Лион занимает 5-е место в турнирной таблице Лиги 1. По мнению GFFN, наибольшую выручку клуб может получить за своих двух главных актива – Райана Шерки и Малика Фофана.

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