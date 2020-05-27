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Французский сенат отклонил предложение о рестарте Лиги 1

16:46 10 Читати українською
Французский сенат отклонил предложение о рестарте Лиги 1
Жан-Мишель Ола / Reuters

Сага с попытками президента Лиона Жана-Мишеля Олы добиться возобновления чемпионата Франции вышла на финишный рубеж.

Верхняя палата парламента Франции большинством голосов отклонила поправки в срочные положения по борьбе с коронавирусом, которые предложил президент Лиона Жан-Мишель Ола, сообщает издание L'Equipe.

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Напомним, розыгрыши Лиги 1 и Лиги 2 были досрочно завершены в конце апреля после того, как власти Франции из-за пандемии коронавируса запретила в стране до сентября все спортивные соревнования, даже те, которые проводятся без болельщиков.

Лион шел 5-м после 27-го тура, но проиграл в следующем и опустился на 7-е место. В рамках 28-го тура не успели сыграть все матчи (не состоялся поединок ПСЖ – Страсбур), поэтому лионцы надеялись на аннулирование результатов. Однако, клубы лиги решили не считаться с этим. Как следствие, Лион не сыграет в еврокубках в следующем сезоне, а это – финансовые убытки и потеря лидеров команды. У президента Лиона остался последний шанс на возобновление сезона – обращение в суд и обжалование решения сената.

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коронавирус Франция Лига 1 Жан-Мишель Ола Лион Лион
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