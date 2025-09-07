– Вы не колебались переходить в Украину?

– Я играл за Грассхоперс в Швейцарии. У меня были проблемы с руководством Цюриха. Шесть месяцев я не играл. У меня были варианты, даже вернуться во Францию, в Лигу 2. Я хотел снова открыть вкус к футболу. В Цюрихе стиль игры мне не очень подходил, я не получал удовольствия от футбола. Меня пригласил клуб Александрия. Они прислали мне много видео своих матчей. Я увидел, что это команда, которая играет с мячом, с большим количеством передач. Я очень хотел туда пойти, чтобы получать удовольствие и снова открывать эту страсть к футболу. Потому что я немного испытывал отвращение к футболу. Мне пришлось снова полюбить футбол.

– Война вообще не имела значения?

– Позже, да, меня беспокоил контекст. Сначала моя семья и моя девушка очень боялись моей поездки в Украину. Я знал игроков, которые там играли. Они описывали мне ситуацию, какая там война, какая там повседневная жизнь. Александрия на самом деле очень маленький город, там немного чего. И с начала войны там никогда ничего не было. Ни бомбардировок, ни ракет, ни беспилотников. Город действительно безопасный. Поэтому я сказал себе, почему бы и нет?

– Просили ли вы гарантий относительно того, что может произойти во время переговоров?

– Да, конечно, вы требуете гарантий. Вы обязуетесь, зная, что знаете, на что идете. Но если завтра произойдет что-то очень серьезное и ваша жизнь будет в опасности, вы можете покинуть страну. Но клуб больше не обязан вам платить. Представьте, что в городе произошел взрыв, я больше не чувствую себя в безопасности и должен вернуться во Францию ради собственного блага, я могу. Я расторгаю свой контракт, и на этом все заканчивается.

Но я помню, что сразу же завыла сирена. Я спросил, что мне делать в таких случаях. Мне ответили самое естественное: "Вам не нужно ничего делать. Вы слушаете сирену и занимаетесь своей жизнью". Но в остальном то, что мне сказали, правда: в моем городе на самом деле ничего не происходит. В целом люди в Украине живут нормально. Все открыто. Будто мы живем во Франции. Люди работают, занимаются своей жизнью. Я живу так, будто я в Швейцарии или Франции. Что меняется, так это сирены, три-четыре каждый день, чтобы предупредить население. Иногда их может быть до восьми. Это чтобы предупредить вас, что над вашей головой пролетает ракета или дрон.

Первую неделю после приезда было немного странно это слышать. Особенно ночью, когда слышишь это, говоришь себе: "А! Моя очередь..." Но привыкаешь. У меня была возможность поехать в Киев, где все сложнее. Там часто происходят взрывы. И ты видишь разрушенные здания, взрывные машины. Я видел реальность вещей. В Telegram они информируют нас обо всем, что происходит в Украине, в прямом эфире. Целый день ты знаешь, что происходит. То, что ты видишь во Франции, немного неправильно, потому что там действительно ежедневно гибнут люди.

– За девять месяцев пребывания здесь, было ли у вас хоть раз страшно?

– Да, только один раз. Когда мы поехали играть в Одессу, город, что разбомбили, стратегическую точку для обеих сторон. Меня предупредили, что будут бомбежки, и сначала я не очень хотел ехать. Я все равно поехал. Десять часов автобусом из Александрии. Мы подъехали к отелю, я вышел из автобуса и услышал шум, которого никогда в жизни не слышал. Фактически, российскую ракету запустили, чтобы бомбить город, и Украина нанесла ответный удар. Ракета летела напротив другой ракеты в небе. Поэтому она взорвалась. Удар был настолько сильным, что все машины на земле начали звенеть, земля тряслась...

Я был немного шокирован. Мне понадобилось 30 минут, чтобы осознать, что произошло. Потом мы пошли в бункер отеля. Позже все успокоилось. На самом деле я не боялся, но был шокирован увиденным и шумом. Я также помню один раз, когда мы остановились на дороге во время путешествия. А потом четыре штурмовых танка остановились одновременно на зоне отдыха на шоссе. Танки, которые можно увидеть только в видеоиграх! Это было безумие, с пулеметами. Такая штука, что напоминает тебе, что ты в стране, что охвачена войной. Например, когда я впервые ехал поездом, я увидел солдат, которые возвращались с фронта.

– Есть ли у тебя товарищи по команде, которые покинули клуб, чтобы пойти воевать?

– Нет, но у многих украинских игроков есть члены семьи или очень близкие друзья, которые ушли на фронт, и которых они не видели два-три года. Некоторые родители ребят из моей команды погибли, потому что они ушли на войну и никогда не вернулись, потому что их убили, пропали без вести или взяли в заложники. Несколько человек из клуба потеряли свои дома или машины из-за взрывов...



– Ваш контракт заканчивается в следующем году, и вы знаете, что этот опыт был временным: что этот период вашей карьеры изменит в вашей жизни?

– Это смесь всего. До войны многие иностранцы приезжали играть в Украину, потому что чемпионат все еще был известным, с определенным уровнем. После войны, правда, уровень немного снизился, но он остается конкурентоспособным, с меньшим количеством иностранцев. Но как только вы соглашаетесь приехать, украинцы воспринимают это как акт мужества. Когда вы иностранец, они делают все, чтобы создать для вас лучшие условия. Только вам что-то нужно, то вы сразу получаете это. Они действительно дают вам много любви. Они всегда заботятся о том, чтобы вы чувствовали себя как можно лучше.

Даже болельщики, когда они приходили к тебе, чтобы поздороваться, попросить сфотографироваться... Я видел, как они плакали. Потому что когда ты играешь в футбол, это просто весело. Для них это как будто война остановилась на 90 минут. Это было странно для меня. Но, бесспорно, я очень повзрослел. Я еще больше осознаю, как мне повезло быть в такой стране, как Франция, безопасной, где ты можешь действительно быть в покое каждый день, не живя со стрессом, страхом потерять любимого человека или быть под бомбежкой.

Твой взгляд на жизнь становится совсем другой. Ты становишься проще, ты начинаешь понимать, что жизнь – это не только деньги, приятные вещи. Ты понимаешь, что можно быть счастливым в малом. Просто быть рядом, быть с людьми, есть вместе, играть вместе, быть спокойным и безопасным, – сказал Ндика в интервью Ецгоѕрогт.

