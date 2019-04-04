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Варан размышляет об уходе из Реала, – французский агент

21:25 24 Читати українською
Варан размышляет об уходе из Реала, – французский агент
Рафаэль Варан / Фото DIARIO AS

Французский агент Бруно Сатин рассказал, что Рафаэль Варан не уверен, покинет ли Реал.

"Я недавно разговаривал с братом Варана Энтони, мы немного поговорили о состоянии дел на трансферном рынке. Насколько я понял, на этом этапе своей карьеры Варан размышляет об уходе.

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Я не думаю, что он окончательно решил покинуть Реал, но есть такая вероятность, потому что он выиграл все в мадридском клубе. У него сложилось впечатление, что он сделал все, что должен был сделать там, и, возможно, он чувствует, что должен начать новый цикл.

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Но подчеркну – я не вел переговоры непосредственно с Рафаэлем Вараном", – сказал агент Бруно Сатин в комментарии для El Mundo Deportivo.

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Испания Рафаэль Варан Рафаэль Варан Реал Мадрид Реал Мадрид Трансферы Реал Мадрид
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