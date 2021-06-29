Дидье Дешам может удержаться в тренерском кресле сборной Франции даже после раннего вылета из Евро-2020.

Федерация футбола Франции настроена продолжить сотрудничество с 52-летним специалистом, утверждает ESPN.

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На следующей неделе запланирована встреча президента FFF Ноэля Ле Гре с Дешамом. Руководство разочаровано ранним вылетом из Евро, однако делать поспешных выводов не будет. Ожидается, что сборная Франции останется с нынешним тренером, контракт которого рассчитан до конца 2022 года, то есть до ЧМ в Катаре.

Напомним, Дешам возглавил "Ле бле" в июле 2012-го. Под его руководством команда доходила до финала домашнего Евро и выигрывала чемпионат мира 2018 года.

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