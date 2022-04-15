Франция заморозила недвижимость Абрамовича – миллиардер владел даже замком короля
Власти Франции приняли решение заморозить активы 8 российских олигархов. Общая стоимость всего – более миллиарда долларов.
Стоимость замороженного имущества Романа Абрамовича составляет 340 миллионов долларов, сообщает Forbes.
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Еще действующий владелец Челси владел замком Château de la Croë, площадь которого более 32 тысяч футов. Ранее его владельцем был король Эдуард VIII. Также в собственности Абрамовича было еще минимум 3 объекта недвижимости.
Напомним, на Романа, как и на всю Россию, налагаются санкции из-за нападения путинской армии на Украину. Полномасштабная война в нашей стране длится почти два месяца.
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Замок Château de la Croë: