Товарищеский матч повышенной важности

Сборные Италии и Франции уже обеспечили участие в плей-офф Лиги наций, поэтому значение матча в Милане было невысоким. Примерно на уровне турнира "Кожаный мяч", если не меньше. "Ле Бле", конечно, могли бы выйти на первую позицию в группе – но для этого "Скуадру" надо было громить, или хотя бы бить со счетом 3:1. Именно с таким результатом вице-чемпионы мира проиграли апеннинцам в Париже.

Тем не менее, итальянцы выставили боевой состав, которому не хватало разве что Доннаруммы. Дидье Дешам же придержал в запасе Тео Эрнандеса, Канте и Барколя, а Мбаппе вообще не вызвал в сборную. Зато с первых минут появились Динь, Гендузи и Нкунку.

Голов было больше, чем моментов

Ответственность давила на футболистов своим отсутствием. Люди, которые решили накидаться пивком перед эффектной битвой грандов, пожалели о своем решении (не спрашивайте, откуда мы об этом знаем). Скорости на поле оказались нулевыми, а интересных эпизодов почти не возникало. От такого футбола в 10 часов вечера клонило ко сну.

Любители журналистских клише назвали бы этот матч "тактическими шахматами". Тактические эксперты записывали позиционные ошибки Салибы, которыми не удивишь преданных поклонников Арсенала. Эксперты по кальчо, пользуясь отсутствием событий на протяжении большей части встречи, получили возможность написать очередной пост о величии Серии А в нулевых.

Футбол обеих сборных идеально описывала знаменитая теорема Эскобара. И это не шутка – в первом тайме команды провели по три удара. Франция провела 4 касания в штрафной "Скуадры", а та ответила тремя. Как ни странно, этого хватило сразу для трех забитых мячей еще до перерыва, а во втором тайме фаны увидели еще один. Моментов же, которые не завершились взятием ворот, до 80-й минуты было всего три.

Стандартизированная Франция взяла реванш

Счет был открыт уже на 2-й минуте. Успех принес угловой: Динь выполнил подачу, а Рабйо продавил Буонджорно и замкнул головой – 1:0!

На 33-й же минуте Динь мог добавить к своему ассисту и гол, эффектно пробив со штрафного в левую девятку, однако мяч попал в перекладину и срикошетил в голкипера. От Викарио сфера и закатилась в ворота. 0:2 Вот такой футбол во Франции без Килиана Мбаппе.

У итальянцев за этот период вспоминается только дальний удар Бареллы в левый нижний угол, который не без труда парировал Меньян. Впрочем, на 35-й минуте апеннинцы сократили отставание в счете – Димарко влетел в штрафную и подал на дальнюю, Фраттези до мяча не добрался, зато Камбьяссо расстрелял ворота с нескольких метров. 1:2!

Следующего момента хозяев пришлось ждать до 70-й минуты, пока Камбьяссо не вколотил с окраин штрафной мимо левой стойки. Этот момент стал последним для Италии. Выход Кина, Ровеллы, Распадори, Мальдини и Удоджи спасти игру не помог – не в последнюю очередь из-за имен футболистов. Кин был не тот, который Рой, а вместо Паоло Мальдини играл Даниэле. Да и Камбьяссо, честно говоря, не Эстебан.

Франция не была интереснее. Во втором тайме подопечные Дидье Дешама огрызнулись только выстрелом Нкнку с 25-ти метров (Викарио парировал) – и третьим голом со стандарта. На 65-й минуте Динь выполнил навес, а Рабйо оформил дубль ударом головой. Живите с этим.

В итоге, финальный свисток зафиксировал победу Франции со счетом 3:1. "Ле Бле" взяли реванш и выиграли группу, что отнюдь не расстроило Лучано Спаллетти. Обе сборные давно забронировали себе место в плей-офф.