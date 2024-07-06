Классика чемпионатов Европы за последнее десятилетие. Третий турнир подряд Португалия и Франция играли между собой. Именно пиренейцы обыграли команду Дидье Дешама на Стад де Франс в финале Евро-2016. Три года назад эти сборные уже играли в группе, где расписали ничью со счетом 2:2.

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Сегодня Роберто Мартинес выпустил вполне прогнозируемый состав под схему 4-3-3. А вот Дешаму пришлось вносить коррективы. Адриен Рабйо не мог играть из-за дисквалификации, поэтому его заменил Эдуардо Камавинга (глобально на структуру это не повлияло). Также Дешам наконец посадил в запас Маркуса Тюрама, отдав предпочтение Коло Муани, действия которого принесли победу над Бельгией в 1/8.

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Защита > атака

Отчетная игра началась с контроля номинальных гостей. Несколько минут потаскали мяч рядом с воротами соперника и все, даже без попытки удара. Далее инициативу перехватила Португалия, одна из лучших сборных на Евро-2024, когда речь идет о проценте владения мячом. Впрочем, Францию этим не испугаешь, слишком комфортно она чувствует себя в позиционной обороне.

За половину первого тайма самый опасный момент португальцев создал ... Меньян. Голкипер пытался технично переложить мяч с ноги на ногу, но техника подвела. Повезло, что за ним были не ворота, поэтому лишь угловой. После подачи Майк реабилитировался за свою ошибку. Вообще следует отметить, что в воздухе в своей штрафной "Ле блю" действовали очень убедительно.

Другое дело, что на противоположном конце поля также лучшими были защитники. При чем не только Португалии. Тео Эрнандес показал частичку того, за что его любят фаны Милана. Француз на скорости протащил мяч к чужой штрафной, где очень сильно пробил по воротам – получилось по центру ворот, и Диогу Кошта справился. Мяч летел со скоростью 125 км/час. Следом Тео еще и проверил на прочность череп Криштиану. К счастью, столкновение головами не привело к проблемам.

Еще один игрок Милана также старался. Речь о Рафе Леау. Ему не давали много пространства, разбежаться не было как. Парочка заработанных угловых – все, на что сподобился вингер. А как дела со стандартами у команды Роберто Мартинеса, мы уже знаем.

Бьет Мбаппе, и бьют Мбаппе

Ближе к концу тайма напомнить о себе решил Мбаппе. Несколько фирменных прорывов Килиана не привели ни к чему, буквально. В первой половине тот удар Тео так и остался единственным в створ ворот на две команды. Португальцы имели шанс изменить это с перспективного штрафного. Роналду даже отдал право пробить Бруну (шок?). Впрочем, результат не отличался от тех двух десятков попыток Криштиану на турнире – далеко от цели.

Старт второго тайма был намного интереснее. Прежде всего благодаря французам. Мбаппе бил из зоны полукруга (без неожиданностей для Кошты). Чуамени попытался зарядить издали (попытку заблокировали). И завершилось все классным подключением Тео. Эрнандес получил пространство и перспективно прострелил вдоль вратарской – никто не смог замкнуть, и мяч оказался на противоположном фланге.

Португалия между этими эпизодами имела лишь врывание Мендеша, который в конце атаки просто потерял мяч. Куда интереснее было уже после. Криштиану заработал угловой. Неожиданно подача пошла на Бернарду. Он и выиграл воздух, даже пробил – просто в защитную маску Мбаппе попал мяч. Очень больно было Килиану, чей недавний перелом носа до сих пор имеет последствия.

Яркие качели

Франция ответила своей десятиминуткой. Как только у Леау появилось немного пространства, сразу же возникла опасность. Рафа в своем стиле на скорости вошел в чужую штрафную и уже должен был отдавать передачу под удар. В последний момент Камавинга успел выткнуть мяч на угловой. Очередная подача от Бруну Фернандеша была исключительно для статистики, никакой перспективы.

Зато как же жарко было у ворот Франции в следующие несколько минут. Канселу вывел на перспективную позицию Бернарду (где-то потерялся Тео). Хавбек Ман Сити имел идеальные условия для удара, выполнил все хорошо. Ничего не поделаешь, когда Меньян ловит кураж. Еще одно невероятное спасение от голкипера. Правда, после сейва мог добивать Канселу. Перед ним были уже почти пустые ворота, но португалец не попал в дальний угол.

Если кто-то еще не убедился в мастерстве голкипера Милана, то до очередного чуда не пришлось ждать и минуты. Витинья в касание бил с линии вратарской. Меньян снова смог среагировать. В толпе на ближней стойке Криштиану попытался добить пяткой, но Майк уже был готов к такому, заблокировав и попытку Роналду.

Дешам понял, что пришло время что-то менять. Не убедил даже момент Коло Муани, после которого ассист совершил... Рубен Диаш. Тренер французов пожертвовал Гризманном, выпустив вместо него Дембеле. Трудно сказать, причина ли именно в этом, но после замены Франция перехватила инициативу. Удар Мбаппе был совсем неподготовленный, а вот Камавинга должен был забивать. Эдуардо вошел в штрафную и легко перебросил Кошту. Мяч предательски прошел рядом с дальней штангой.

Усман довольно быстро показал, для чего появился на поле. Его удар в дальний угол оказался слишком сложным для голкипера, вместо которого сыграла крестовина. Это был последний настоящий шанс избежать овертайма. Так, был еще рывок Консейсау, прерванный фолом Салиба, и удар Канте в контратаке. Стать судьбоносными им не суждено было.

Португальский овертайм

Команда Роберто Мартинеса второй раз подряд на этом Евро была вынуждена играть овертайм. Франция в 1/8 также была близка к такому сценарию, но таки смогла дожать Бельгию. Первая дополнительная 15-минутка не показала, какая из команд в предыдущем раунде потратила больше сил. Наоборот, пиренейцы провели ее лучше. Что говорить, когда "пенсионер" Пепе таскался в скорости с Тюрамом и не сказать, что проиграл.

За остроту же отвечали фланги. Консейсау не очень удобно прострелил на Криштиану. Поэтому пришлось выгребать мяч из-за спины, поэтому и удар получился хлипким. У Леау таких проблем не было. Рафа едва ли не впервые оказался на ударной позиции и дал защитнику шанс заблокировать. Добивание вообще получилось комичным.

Во второй 15-минутке особо ничего не изменилось. Португальцы были лучше. Уже на старте этого мини-тайма Жоау Фелиш мог замыкать навес от Консейсау, но направил мяч во внешнюю сторону сетки. Пытался что-то сделать Роналду, но запомнился лишь фолом и офсайдом. Правда, на последней минуте именно Криштиану разогнал контратаку, которую завершал Мендес. Опять Меньян спас, фактически переведя игру в серию пенальти.

Диогу Кошта уже продемонстрировал свои умения отбивать 11-метровые, не пропустив ни одного против Словакии. Однако сегодня Усман, который бил первым, легко переиграл португальца, а второй у французов, Фоффана, вообще переиграл Кошту, будто профессор. Роналду и Бернарду, которые и против словаков забили, сейчас также были точными.

Третьими били игроки Барселоны. Кунде очень мощно отправил мяч в верхний угол, а Жоау Фелиш пробил в стойку. Это и стало решающим эпизодом, потому что больше никто не промахнулся. Диогу Кошта, который отразил три из трех пенальти против Словакии, сегодня не смог помочь. Фрнация вышла в полуфинал Евро-2024, где сыграет против Испании.