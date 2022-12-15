Франция уже во второй раз выходит в финал чемпионата мира, став шестой сборной, которой это удалось, сообщает Squawka.

Франция – Марокко – 2:0 – видео голов и обзор матча

Французы присоединились к Италии, Бразилии, Нидерландам, Германии и Аргентины. Интересно, что из них только Италия и Бразилия смогли защитить титул. Нидерланды же вообще ни разу не смогли стать чемпионом мира.

Защищать звание чемпионов мира Франция будет уже 18 декабря в поединке с Аргентиной, в 17:00. В полуфиналах "альбиселесте" победили Хорватию (3:0), а "ле блё" обыграли Марокко (2:0).

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