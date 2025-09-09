Матч на Парк де Пренс стал чрезвычайно важным для болельщиков сборной Украины – особенно после позорной ничьей в Баку. Сборная Исландии не только опережала "сине-желтых" на два очка, но и имела огромное преимущество по разнице голов. "Викинги" имели +7, поэтому надо было болеть за разгром островитян.

Французы с первых же минут продемонстрировали, что настроены помочь Сергею Реброву. Уже на 3-й минуте Мбаппе открылся между двумя центрбеками под заброску Кунде, однако дальнейший удар из пределов штрафной вытащил Олаффсон.

Еще через 13 минут Олисе выводил Тюрама один на один (Олаффсон спас), а на 19-й минуте Маркус замкнул навес Мбаппе на дальнюю – немного неточно. Впрочем, Исландия все это время пыталась контратаковать и включать высокий прессинг. Получалось неплохо, а на 22-й минуте гости вообще открыли счет!

Чуамени под давлением отдал пас в собственную штрафную на Олисе, которого тоже накрывал соперник. Майкл отреагировал неожиданно, отдав неточный поперечный пас Упамекано – Гудйонсен перехватил мяч и прошил Меньяна. 0:1! Такого поворота французы не ожидали.

Франция отреагировала должным образом. По воротам Исландии было проведено еще 15 ударов, однако голкипер Олаффсон героически держал скандинавов в игре. На 28-й минуте он парировал выстрел Мбаппе из пределов штрафной площади.

На 33-й Олаффсон спас при замыкании навеса на Тюрама – а затем резко поднялся и взял добивание Коне! Еще через три минуты забивать мог Барколя, получивший скидку от Упамекано после навеса со стандарта. Брэдли положил корпус и вколотил с линии штрафной, однако мяч прошел над перекладиной.

Прошить отважного вратаря удалось аж на 45-й минуте с пенальти. Его заработал неутомимый Мбаппе. Он же сам и реализовал 11-метровый, отличившись 52-м голом в составе сборной Франции. Килиан обошел Тьерри Анри и стал вторым бомбардиром в истории "Ле Бле"!

Второй тайм прошел в похожем русле., всего через семь минут после перерыва Мбаппе разогнал контратаку, которую Олисе завершил выстрелом метров с 18-ти. Олаффсон среагировать не успел, однако Исландию спасла перекладина! На 59-й же минуте Тюрам протащил мяч к линии полукруга и вколотил мимо правой девятки.

"Викинги" шатались, но держались на зло сборной Украины. Гости сохраняли равный счет целый час, однако на 62-й минуте класс сборной Франции таки сказался. Чуамени фантастической заброской организовал Мбаппе выход один на один – Килиан же дождался поддержки слева и удивил щедростью, покатив Барколя под удар в пустые. 2:1!

Этот гол оказался очень своевременным, ведь уже через пять минут Чуамени превратился в антигероя. Орельен в грубом подкате срезал Торстейнссона, получив прямую красную карточку!

Впрочем, в течение 20 минут Исландия особо не отсвечивала. Франция даже могла забивать в третий раз, однако Олаффсон на 78-й минуте потянул обводящий удар Мбаппе, а на 81-й Коне вколотил после скидки Олисе на линию полукруга – мяч прошел рядом с левой стойкой!

Франция полностью контролировала ход встречи, но в какой-то момент расслабилась. Исландия же не сдавалась. На 85-й минуте Харальдссон подал со стандарта на дальнюю штангу, а Ингассон перепрыгнул Рабйо и замкнул головой – сфера пролетела над ближней девяткой!

А еще через три минуты островитяне шокировали не только Францию, но и Украину. Гудйонссен продавил Конате в борьбе за прострел с правого фланга, замкнув его ударом в Меньяна – и сразу же сыграв на добивании. Так Исландия забила второй гол. К счастью для подопечных Дидье Дешама и Сергея Реброва, VAR заметил фол в атаке – Андри прихватил Конате за футболку и уложил на газон. Взятие ворот не засчитали.

Франция сделала правильные выводы. За семь компенсированных минут "гальские петухи" ничего не позволили у своих ворот, за исключением одного лонгшота. Финальный свисток зафиксировал нервную победу "Ле Бле", однако нам был нужен разгром... К сожалению, Исландия остается в двух очках впереди, а по разнице голов у них +6 по сравнению с Украиной.