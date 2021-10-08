В рамках квалификации к молодежному чемпионату Европы-2023 сборная Франции U-21 принимает сверстников из Украины. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 3-го тура отбора к Евро-2023 U-21 между сборными Франции U-21 и Украины U-21 начнётся в 19:30 по киевскому времени. Подопечные Руслана Ротаня подходят ко встрече в статусе лидеров группы Н, одержав победы над Сербией U-21 и Арменией U-21.

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Первое место выводит на чемпионат Европы напрямую, но отрыв от конкурентов у нашей сборной невелик. От второй позиции украинцев отделяет одно очко, а от французов и сербов – всего два. Таким образом, победа в Бресте имеет для "сине-желтых" стратегически важное значение.

Телетрансляция пройдет на канале "Sport 1", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".

Стартовые составы

Украина U-21: Нещерет – Сыч, Таловеров, Батагов, Вивчаренко – Михайленко – Крыськив, Бондаренко, Судаков, Назаренко – Кухаревич

Запасные: Трубин, Желизко, Вьюнник, Супряга, Билошевский, Дубко, Алефиренко, Мудрик, Брагару

Франция U-21: Мелье – Калюлю, Салиба, Бадиашиль, Трюффьер – Адли, К. Тюрам, Какере – Калимуендо-Муинга, Гуйри, Диоп

Запасные: Баич, Дич, Баде, Бека-Бека, Шотар, Шо, Гюсто, Шерки, Антист

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