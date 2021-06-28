Франция – Швейцария: стартовые составы и онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро-2020
Сборная Франции в рамках поединка 1/8 финала Евро-2020 встретится с Швейцарии. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 1/8 финала Евро-2020 Франция – Швейцария начнется в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция пройдёт на ТК "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".
Франция – Швейцария: анонс матча 1/8 финала Евро-2020
Стартовые составы
Франція: Льорис – Павар, Варан, Лангле, Кимпембе, Рабьо – Погба, Канте – Гризманн – Бензема, Мбаппе
Швейцарія: Зоммер – Эльведи, Аканджи, Родригес – Видмер, Фройлер, Джака, Цубер – Шакири – Сеферович, Эмболо
Евро-2020: Италия – прекрасна, фавориты притаились, Эриксен выиграл битву за жизнь, Украине вручили последнюю путевку в 1/8