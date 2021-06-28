Бухарест прощается с чемпионатом Европы-2020, а вместе с ним турнир покинут французы или швейцарцы – их сборные в личной встрече поборются за четвертьфинал. Триумфатор этого поединка будет ожидать победителя битвы между Испанией и Хорватией, с которым и придется помериться силами в следующем раунде, но это будет потом. Сейчас же футболистам и тренерам необходимо сосредоточиться на матче 1/8 финала, ведь он обещает быть непростым для обеих команд.

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Франция подходит к игре в статусе действующего чемпиона мира и финалиста предыдущего Евро, однако нынешний чемпионат подопечные Дидье Дешама проводят неоднозначно. С одной стороны, "Ле Блё" завоевали первое место в "группе смерти" с Германией и Португалией – это уже четвертая подряд победа "галльских петухов" в квартетах на крупных турнирах, начиная с ЧМ-2014. Ни одна сборная не может похвастаться подобным достижением, однако именно с нынешним форумом у ​​французов все идет не очень гладко – переиграть удалось только уязвимых немцев, а вот раздача очков венграм и португальцам явно не входила в планы. Хуже всего то, что эти ничьи были полностью справедливыми.

Причиной невнятного старта стала закрытость соперников. "Бундестим" дала Франции пространство и была разорвана на куски, а вот венгры и "селесао" сели в низкие блоки – для нынешних "Ле Блё" подобный сценарий является очень неприятным, ведь команде критически не хватает идей в позиционном наступлении. По сути, вся игра подопечных Дидье Дешама в таких ситуациях сводится к выводу Погба под открытый мяч и создание для него 3-4 вариантов продвижения через дальний пас. Кроме того, большая надежда возлагается на индивидуальные действия Мбаппе.

Это частично работало в группе, но даже для побед над карликами и неидеальными оборонительными блоками такого футбола недостаточно. По количеству касаний в штрафной Франция заняла аж 18-е место на чемпионате, а по точным пасам в штрафной "галльские петухи" стали самыми слабыми из грандов, оказавшись среди восьми худших команд.

Проблемы с позиционным наступлением были характерны и для матчей квалификации к Евро-2020 и ЧМ-2022. Очевидно, тренерский штаб решил вообще отказаться от мук игры в подобном режиме, справедливо надеясь на более открытый футбол в плей-офф. На это намекает тотальный отказ от прессинга – Франция является предпоследней на турнире по его интенсивности и третьей с конца по количеству прессинг- действий на чужой трети. "Ле Блё" нужен простор, поэтому команда позволяет сопернику играть. Получив возможность контратаковать, команда становится неудержимой.

Вместе с тем не стоит переоценивать проблемы французов в позиционном наступлении. Им действительно неудобно в таком сценарии, но в каждом поединке подопечные Дидье Дешама перебивали соперников по количеству и остроте моментов. Да, их было немного, однако класс исполнителей и слаженность игры остаются топовыми. Тот же Погба сверкает не просто так, а благодаря правильно построенной системе с подстраховкой от Канте и Толиссо / Рабьё. "Галльские петухи" без пространства становятся медленными и одномерными, но не беспомощными.

Швейцария – одна из самых скучных команд на континенте. Дело не в футболе альпийцев, а в том, как легко предсказать их путь на крупных турнирах. Подопечные Владимира Петковича провели групповой этап Евро-2020 именно так, как и ожидалось: продемонстрировали организованную и тактически гибкую игру, качественно прессинговали, грамотно работали позиционно, создали много моментов у чужих ворот и позволили соперникам немного поатаковать у своих – а потом вышли в плей-офф (пусть и с третьего места). Типичные "нати". Правда, они допустили осечку с Уэльсом, но за первый час игры коллектив наиграл более чем на два гола. Футболистам просто не повезло.

Гораздо тревожнее выглядело разгромное поражение от Италии. Проблема не в самом счете, а в полной беспомощности швейцарцев – в подобном состоянии их редко удается увидеть, но итальянцы разобрали альпийцев на винтики. Выманивая подопечных Владимира Петковича в высокий прессинг, "Скуадра" создавала большие разрывы между линиями "нати", а на флангах итальянцы легко создавали ситуации 2-в-1. Тактического ответа такому футболу Швейцария так и не нашла.

Впрочем, следует понимать, что в том поединке сборная пыталась играть первым номером, а соперник в позиционном наступлении был вариативнее и эффективнее, чем нынешняя Франция. Сегодня же команда Владимира Петковича с большой вероятностью отдаст инициативу, а вместо агрессивного прессинга 1-в-1 по всему полю швейцарцы должны ограничиться давлением на отдельных исполнителей (в частности, на Погба). "Нати" необходимо держать компактность и максимально сушить игру, не позволяя "Ле Блё" реализовать свое преимущество в скорости. Вести матч по такому сценарию швейцарцы умеют.

Вообще, за год до Евро-2020 сборная Швейцарии успешно выступала против топ-соперников – с Германией в Лиге наций удалось зацепиться за две результативные ничьи (1:1, 3:3), а с Испанией были зафиксированы боевые 2:2 дома и поражение 0:1 на выезде. Кстати, "Бундестим" и "Фурия" напоминают Францию ​​своими недостатками в позиционной атаке, причем нынешние "Ле Блё" уступают обоим в данном аспекте. Уверенно бить "нати" смогли только коллективы с качественно поставленной системой взлома оборонных блоков – таких, как Бельгия и Италия. Словом, "галльским петухам" сегодня будет непросто.

Кадровая ситуация

В составе сборной Швейцарии нет ни травмированных, ни дисквалифицированных. Очевидно, на матч против Франции тренерский штаб выставит тот же состав, что и против Турции. Идиллия.

Дидье Дешам о подобной тишине может только мечтать. Тактика постоянной ротации флангов обороны привела к катастрофе – травмы получили оба левых фулбэка (Динь и Эрнандес), причем они рискуют завершить выступление на Евро-2020. Дембеле же из-за тяжелого повреждения не выйдет на поле в течение следующих четырех месяцев.

Кроме того, в матче с Португалией повреждения получил центрбэк Кунде, а уже на тренировке перед Швейцарией пришлось выносить под руки Лемара – Тома повредил ногу в столкновении с Меньяном. Не сумел завершить тренировку и Тюрам, получивший травму приводящей мышцы. Последние три потери трудно назвать тяжелыми для "Ле Блё", но по глубине состава они бьют прилично.

Ориентировочные составы на матч Франция – Швейцария

Франция: Льорис – Павар, Варан, Кимпембе, Рабьо – Канте, Погба – Толиссо, Гризманн, Мбаппе – Бензема

Швейцария: Зоммер – Эльведи, Шер, Аканджи – Цубер, Фройлер, Джака, Родригес – Сеферович, Эмболо, Шакири

Прогноз "Футбол 24" – 1:1, победа французов в овертаймах

В течение последних двух дней на Евро-2020 стало очевидно, что статус фаворита и преимущество в количестве звезд почти не имеют значения на стадии плей-офф. На стадии 1/8 финала слабых коллективов уже нет, а ключевым фактором становится качество организации игры и реакция на тактические условия матча. Италия обладала достаточным запасом прочности в атаке и смогла подстроиться под агрессивный прессинг Австрии, дожав ее в овертайме, а вот Нидерланды в аналогичных условиях задохнулись, проиграв Чехии.

Франция гораздо ближе к Нидерландам, чем к Италии, ведь подопечные Дидье Дешама при организации позиционных атак выглядят шаблонно. Они слишком зависят от свободы Погба и количества открытых каналов для передач. Конечно, моменты все равно возникают, но 5-6 голевых возможностей может не хватить для выхода в четвертьфинал – и по большей части эти моменты связаны с индивидуальным мастерством звезд, а не командным взаимодействием.

Эта проблема чемпионов мира открывает для Швейцарии большие возможности – коллективу Владимира Петковича необходимо только создать неудобные условия для "Ле Блё", а затем найти шанс на контратаке. Как показал матч Венгрии, это не столь трудно.

Впрочем, это проще написать в анонсе, чем реализовать на поле. Проработанность игры и система перестраховок у "Ле Блё" на порядок выше, чем у "оранье", а на стадии плей-офф Франция и сама может закрыться – теперь ничья выглядит не так опасно, как на групповом этапе. В поединке с Португалией "галльские петухи" именно этим и занялись, сыграв максимально осторожно – и даже в таком стиле, при аналогичной осторожности "селесао", французы забили дважды. Швейцария же в матче против закрытой команды (Уэльс) сыграла вничью – пусть и при большом количестве моментов.

Сегодня точно можно прогнозировать голы в ворота обеих голкиперов: "нати" в принципе позволяют играть у своей штрафной (даже турки смогли наделать шума и забить), а французы пропускали от Венгрии и Португалии – кроме того, у них ослаблен травмами левый фланг обороны. Вряд ли при этом стоит ожидать голевой феерии, ведь коллективы не станут раскрываться раньше, чем потребуется.

Вполне реальным кажется переход матча в дополнительное время, где возможны любые варианты, однако "галльские петухи" все равно выглядят фаворитами – у них выше класс, больший запас прочности и отлаженная система. Швейцария же в защите выглядит довольно уязвимым коллективом.

Учитывая вышеуказанные факторы, можно поставить на тяжелую победу Франции в овертайме.

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