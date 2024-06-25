Турнирная ситуация не очень повлияла на кадровые решения

Сборная Франции де-факто решила все свои вопросы в группе. Даже если бы "Ле Бле" каким-то чудом выпали на третью позицию, они все равно бы вышли в плей-офф – с четырьмя очками и положительной разницей голов участие в 1/8 финала гарантировано на 99,99%. Польша же вылетела из Евро-2024 уже на девятый день чемпионата, поэтому поединок в Дортмунде мог спасти только честь.

Несмотря на отсутствие турнирной мотивации, оба тренера не стали проводить массовую ротацию. Мбаппе вернулся в основу и вытеснил Тюрама , а Гризманн сел в запас ради Барколя – вот и все перестановки. L'Equipe при этом сообщил, что Антуан остался разочарованным решением тренера.

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Михал Пробеж, в свою очередь, впервые выпустил Левандовски в стартовом составе. На позиции десятки вместе с Урбански вышел Шимански, а пару Зиелински в центре составил Модер – Слиш и Пойтровски отправились на банку. Вполне боевой старт "Кадры".

Польская сборная разочаровала

"Бяло-красным" уже нечего было терять. Команда могла рисковать, идя вперед большими силами, однако команда выбрала вариант с игрой вторым номером. Об этом можно говорить уверенно, ведь Франция на Евро-2024 никогда не настаивала на контроле мяча – для "Ле Бле" идеальным является вариант игры на встречных курсах.

Теоретически этот план был логичным. Если соперник не хочет играть в позиционное наступление, то надо заставить работать его в неудобном рисунке. Отдав мяч, поляки садились в средний блок и старались перекрывать центральные коридоры, заставляя Францию сваливаться во фланги.

План довольно неоднозначный, учитывая силу вингеров и фулбеков "гальских петухов", но такой подход мог оставлять зоны за спинами фланговых игроков Дешама. Сборная Польши желала контратаковать – и вот тут план Михала Пробежа провалился. До 70-й минуты его подопечные не создали ни одного опасного подхода к воротам Меньяна. У Левандовски на этом отрезке был только один заблокированный удар головой и лонгшот куда-то в направлении углового флажка.

Несмотря на нулевую эффективность в атаке, план поляков не менялся до последней 30-минутки. На тот момент "Кадра" уже горела в счете". В заключительной трети встречи Польша начала играть значительно смелее, хотя до 75-й минуты ничего интереснее слабого дальнего удара Левандовски мимо левой стойки команда не создала.

На защиту национальной чести и громкое хлопанье дверью такой футбол не тянул. Йомвирно, после такого выступления на Евро-2024 сборную ждет очередная смена тренера.

Франция эксплуатировала свои козыри. Скорпуски тащил Польшу, как мог

Дидье Дешам ответил остроумным, но по-своему логичным планом. Плевать на центр поля – играем через фланги. Исключительно. Достаточно посмотреть на тепловую карту – такой дыры в опорной зоне вы второй раз не увидите :)

Большую часть матча фланговая игра была сбалансированной, однако в последние 10 минут перед перерывом Дидье Дешам решил сделать ставку на Мбаппе. Команда создавала перегрузку на левом краю и крутила комбинации с Килианом – количество его касаний к мячу резко подскочило вверх.

Нельзя сказать, что сборная Франции в таком режиме прямо таки разрывала поляков. И моментов возникало мало. Впрочем, свои три голевых возможности до перерыва команда создала – "Кадри" вполне могла потерпеть разгром, если бы не голкипер Скорупски.

На 11-й минуте Дембеле ворвался в штрафную и прострелил на дальнюю штангу, а Тео Эрнандес сыграл на замыкании. Лукаш парировал!

На 20-й минуте мяч через центр протащил Канте, который неожиданным пасом организовал Дембеле выход один на один. И снова голкипер выручил Польшу!

На 42-й минуте Мбаппе разыграл угловой, вошел в штрафную и выполнил классный перевод на Усмана, однако Скорупски перехватил сферу. На 45-й же Барколя зацепился за мяч в периметре и пяткой сбросил его Килиану, а тот пробил с близкого расстояния – Скорпуски спас!

После перерыва давление сборной Франции достигло пиковых показателей. "Ле Бле" организовывали опасные атаки с врываниями в штрафную едва ли не ежеминутно. В конце концов, такой футбол вылился в пенальти на Дембеле – Усмана сбил Кивиор. Только с "отметки" Мбаппе удачно прошить Скорупски – 1:0!

Польша таки спаслась. Левандовски наконец забил

Нельзя сказать, что после забитого мяча французы перестали атаковать. На 61-й минуте Дидье Дешам освежил игру Гризманном, Чуамени и Жиру, а те бегали вокруг штрафной и что-то создавали... но остроты такая игра не приносила. Моментов не возникало, хотя контроль оставался за вице-чемпионами мира.

Как следствие, в последние полчаса поляки набрались смелости и пошли вперед. Ничего особенного они не создали, однако за агрессию пришла награда – Свидерски зацепился за мяч в штрафной и получил по ногам от Упамекано, заработав пенальти. Левандовски подошел к отметке... И не забил! Меньян парировал.

Впрочем, рефери заставил перебить 11-метровый, ведь голкипер вышел с линии ворот. Со второй попытки Роберт прошил Майка, хотя для этого пришлось пробить с рикошетом от стойки. Француз угадал направление удара, но не выручил.

К сожалению для нейтральных болельщиков, этот момент стал последним во встрече. Польша так и не поняла, как системно создавать остроту у чужих ворот, а Франция в эндшпиле прижала "Кадру" – вот только ничего интересного организовать не удалось. В итоге, финальный свисток зафиксировал результативную ничью.

"Ле Бле" вследствие параллельной победы Австрии завершила на второй позиции с пятью очками. В активе "гальских петухов" на Евро-2024 – автогол и гол с пенальти. И все.