Контрольный матч

Франция – Канада – 0:0

Всего несколько дней назад сборная Канады уступила Нидерландам, пропустив четыре мяча. Очевидно, команда Джесси Марша сделала выводы из того поражения – и в игре с Францией сыграла в обороне более надёжно. Наверняка повлияло на ход встречи и повреждение Килиана Мбаппе – капитан сборной Франции ушиб колено и за несколько часов до игры местная пресса писала, что Дидье Дешам разрешил ему не участвовать в этой генеральной репетиции перед групповым этапом Евро-2024.

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Однако под конец встречи Мбаппе всё-таки появился на поле - на 74-й минуте он заменил Усмана Дембеле. Журналисты L'Equipe в текстовой трансляции даже провели среди своих читателей опрос: значит ли эта замена, что у Дешама нет решения? Если так, это должно вызывать беспокойство.

Уже 17 июня Франция сыграет первый матч на Евро. Соперником команды Дешама станет Австрия.