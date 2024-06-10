Франция провалила генеральную репетицию – "травмированный" Мбаппе вышел на замену
Франция не сумела одолеть Канаду в товарищеском матче (0:0).
Контрольный матч
Франция – Канада – 0:0
Всего несколько дней назад сборная Канады уступила Нидерландам, пропустив четыре мяча. Очевидно, команда Джесси Марша сделала выводы из того поражения – и в игре с Францией сыграла в обороне более надёжно. Наверняка повлияло на ход встречи и повреждение Килиана Мбаппе – капитан сборной Франции ушиб колено и за несколько часов до игры местная пресса писала, что Дидье Дешам разрешил ему не участвовать в этой генеральной репетиции перед групповым этапом Евро-2024.
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Однако под конец встречи Мбаппе всё-таки появился на поле - на 74-й минуте он заменил Усмана Дембеле. Журналисты L'Equipe в текстовой трансляции даже провели среди своих читателей опрос: значит ли эта замена, что у Дешама нет решения? Если так, это должно вызывать беспокойство.
Уже 17 июня Франция сыграет первый матч на Евро. Соперником команды Дешама станет Австрия.