В стране действующего чемпиона мира решили прибегнуть к радикальным действиям для урегулирования повторного возгорания коронавируса.

Из-за рекордных показателей пострадавших от пандемии правительство Франции решило приостановить до первого декабря ряд спортивных соревнований, сообщает официальный сайт местной федерации футбола.

"ПЦР – это хр*нь": Роналду раздражен тем, что пропустит матч против Месси из-за коронавируса

Среди остановленных футбольных турниров турниров – Кубок Франции, Лиги 2/3 и соревнования среди женщин. Что касается элитного дивизиона, то правительство Франции решило пока продолжать розыгрыш, но только при условии пустых трибун.

Стоит отметить, что с начала сезона во Франции допускалась заполняемость стадионов во время матчей на 25%.

Лига чемпионов: Ман Юнайтед уничтожил Лейпциг, Боруссия Д и Челси наказали российские гранды, Лацио выстоял в Бельгии