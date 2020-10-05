Хабек "галльских петухов" контактировал с двумя больными на коронавирус, сообщает L'Equipe.

Сборная Украины вылетела во Францию – в составе делегации лишь 10 игроков

Сейчас Рабьо не имеет результатов теста, но главный тренер Франции Дидье Дешам точно не будет использовать игрока Ювентуса в товарищеском матче против Украины. Если 25-летний полузащитник также окажется больным, то его участие исключено и в других октябрьских поединках.

Напомним, сборная Франции встретится с Украиной в спарринге, который состоится 7 октября. После этого действующие чемпионы мира сыграют против Португалии 11 октября и с Хорватией 14 октября в рамках Лиги наций.

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