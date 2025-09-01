Франция потеряла двух важных игроков перед матчем с Украиной – известно, кто их заменит
Тренерский штаб сборной Франции внес вынужденные изменения в свой состав на матчи отбора к ЧМ-2026.
Защитника Вильяма Салиба, который травмировался в последнем матче Арсенала, заменит защитник Интера Бенжамен Павар. Кроме того, вместо нападающего Манчестер Сити Райана Шерки, который получил повреждение, в сборную прибудет Уго Экитике из Ливерпуля. Об этом сообщила Французская футбольная федерация.
Именно против Франции сборная Украины сыграет свой первый матч отбора к ЧМ-2026. Поединок состоится 5 сентября в польском Вроцлаве. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.
Напомним, что кроме Франции, соперниками Украины в отборочном этапе будут сборные Азербайджана и Исландии.
