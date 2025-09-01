Тренерский штаб сборной Франции внес вынужденные изменения в свой состав на матчи отбора к ЧМ-2026.

Защитника Вильяма Салиба, который травмировался в последнем матче Арсенала, заменит защитник Интера Бенжамен Павар. Кроме того, вместо нападающего Манчестер Сити Райана Шерки, который получил повреждение, в сборную прибудет Уго Экитике из Ливерпуля. Об этом сообщила Французская футбольная федерация.

Ребров сделал еще одно изменение в заявке сборной Украины – вылетел игрок Динамо

Именно против Франции сборная Украины сыграет свой первый матч отбора к ЧМ-2026. Поединок состоится 5 сентября в польском Вроцлаве. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, что кроме Франции, соперниками Украины в отборочном этапе будут сборные Азербайджана и Исландии.

