Франция и Хорватия встретились во втором матче плей-офф Лиги наций. Результат и обзор встречи, в которой определился последний соперник Украины в отборе к ЧМ-2026, читайте на "Футбол 24".

1/4 финала Лиги наций 2024/25, ответный матч

Франция – Хорватия – 2:0 (первый матч – 0:2) (серия пенальти – 5:4)

Голы: Олисе, 52, Дембеле, 80

Хорваты в первой встрече шокировали финалиста ЧМ-2022, одержав уверенную победу. "Ле блё" немножко удивили со стартовым составом – вместо Камавинги в основе вышел одноклубник Довбика Ману Коне. Конечно, французы сразу забрали мяч под свой контроль, а Хорватия готовилась отстоять результат.

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Однако, опасных моментов у ворот Ливаковича было не очень много – Чуамени немного неточно замыкал головой после подачи с углового. До перерыва Мбаппе получил справедливую желтую, грубо сыграв против Ливаковича. Барколя имел неплохой момент, но вратарь хорватов совершил сейв после фактически выхода один на один.

А второй тайм начался с гола Франции. "Ле блё" заработали штрафной на опасном расстоянии до ворот, который классным ударом реализовал Олисе – Ливакович так и остался стоять по центру. Французы продолжали атаковать. Мбаппе пробивал с линии штрафной после паса Чуамени с фланга – чуть мимо правой стойки. На 80-й минуте Франция забила во второй раз. Классную стенку разыграли Олисе и Мбаппе, Майкл отдал немного назад на свободного Дембеле. Удар в касание – 2:0!

Счет стал равным в противостоянии, но выявить сильнейшего не удалось, поэтому игра перешла в овертайм. В дополнительное время Хорватия дважды спасалась. Сначала Ливакович потянул удар Дуэ, а Гвардиол в прыжке сумел заблокировать добивание Дембеле! Позже Доминик совершил еще один сейв после удара Дуэ. Но забить так и не удалось, поэтому матч перешел в серию пенальти, которая началась с сейва Меньяна после удара Батурины. Команды обменялись промахами Ивановича и Кунде (оба пробили выше ворот), а победу праздновала Франция – 5:4!

Таким образом, "Ле блё" не только вышли в полуфинал Лиги наций, где встретится с Испанией, но и стали последним участником группы D в отборе к ЧМ-2026, в которой также оказались Украина, Исландия и Азербайджан.

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