Франция планирует открыть трибуны для фанатов уже в июле

Хорошие новости поступили для сторонников чемпионата Франции.

Уже с 11 июля правительство Франции планирует новый этап ослабления карантина, который позволит болельщикам вернуться на стадионы, сообщает Reuters.

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На арене будет допускаться одновременное пребывание до 5 тысяч фанатов, в дальнейшем этот лимит будут ослаблять.

Напомним, руководство чемпионата Франции приняло решение досрочно завершить розыгрыш Лиги 1. По итогам турнира победителем стал ПСЖ.

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