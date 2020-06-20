toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Франция
ШАХТЕР - АЛЕКСАНДРИЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Франция планирует открыть трибуны для фанатов уже в июле

16:14 - Читати українською
Франция планирует открыть трибуны для фанатов уже в июле
Фаны ПСЖ / Фото AP

Хорошие новости поступили для сторонников чемпионата Франции.

Уже с 11 июля правительство Франции планирует новый этап ослабления карантина, который позволит болельщикам вернуться на стадионы, сообщает Reuters.

Французский сенат отклонил предложение о рестарте Лиги 1

На арене будет допускаться одновременное пребывание до 5 тысяч фанатов, в дальнейшем этот лимит будут ослаблять.

Напомним, руководство чемпионата Франции приняло решение досрочно завершить розыгрыш Лиги 1. По итогам турнира победителем стал ПСЖ.

Неймар vs Мбаппе, успіх Марселя зі сльозами надії, обкрадений Ліон, Камавінга затягнув Ренн в ЛЧ – ревю сезону Ліги 1

blog_ava
Севилья расписала ничью с Барселоной: неудача каталонцев как тенденция, кризис форвардов "блаугранас", Месси – не Мессия
01:11
421
Теги
ПСЖ ПСЖ Франция футбольные фанаты коронавирус
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
14
мин
Атлетик
18:00
Бетис
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук